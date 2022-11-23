Появилось видео извержения вулкана на Камчатке

CentralAsia (CA) - Появилось видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке (Россия).

Ранее, 20 ноября сообщалось, что на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч, который начал выбрасывать пепел на высоту почти в 5 км. Ученые прогнозировали мощное извержение.

Ученые сообщали, что извержение вулкана может начаться в любой момент, поэтому к нему нельзя приближаться в радиусе 15 км.

Уже был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 600 м. Пепловый шлейф простирается на 10 км к северо-востоку от вулкана.

На видео видно, как изливающаяся лава сначала как будто «кипит» в кратере вулкана, после чего ее выбрасывает в воздух.

Само видео, предположительно, было снято на квадрокоптер.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последний месяц существенно возросла.