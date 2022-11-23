Эрдоган не исключил применение сухопутных войск Турции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция может привлечь к операции против курдов в Сирии свои сухопутные войска, включая солдат и танки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия плотины в провинции Артвин, передает Anadolu.

«В течение нескольких дней мы атаковали террористов с помощью наших самолетов, артиллерийских и артиллерийских орудий. Надеюсь, мы их всех искореним как можно скорее, вместе с нашими танками, нашими солдатами», — сказал глава государства.

Эрдоган 20 ноября приказал начать на севере Сирии и Ирака операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией). Турецкое Минобороны назвало целями операции предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Анкара также считает РПК ответственной за теракт на улице Истикляль в центре Стамбула, который произошел 13 ноября. Курды свою причастность к нему отрицают.

В ходе операции вооруженные силы страны нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. Эрдоган 21 ноября допустил, что при этом могут задействовать не только воздушные силы.

Операцию, по словам Эрдогана, начали из-за невыполнения Россией собственных обязательств. «Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать об этом и что мы примем меры против террористов», — заявил президент Турции.

Речь идет о соглашении 2019 года, подписанном в Сочи. В нем содержится положение о содействии российской военной полиции и сирийской пограничной службы в отводе подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы.