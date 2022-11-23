Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в области предупреждения и ликвидации ЧС

CentralAsia (KZ) - Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, страны будут обмениваться опытом в сфере прогнозирования ЧС, оказывать друг другу помощь в ликвидации. Кроме того, законопроектами, которые в среду одобрил мажилис РК, закрепляются вопросы по упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями сторон.

«Принимая во внимание возможное возникновение ЧС, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация соглашения будет способствовать организации совместных координированных действий, в случае возникновения ЧС на территории другой стороны», - сказал депутатам, и.о. министра по ЧС Марат Кульдиков.

В частности, законопроекты позволят сторонам обмениваться опытом в сфере прогнозирования ЧС, заниматься подготовкой населения к действиям при угрозе и возникновении ЧС, обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств-сторон, предоставлять помощь при ликвидации ЧС на территории сторон. Кроме того, урегулированы вопросы по запросы оказания помощи и оперативному реагированию на него, по упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и условиями их пребывания на территории государств-сторон, а также по ввозу и вывозу спасательных средств и снаряжения при ликвидации ЧС.

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