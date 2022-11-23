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Парламентские выборы в Казахстане пройдут в первой половине 2023 года, - спикер мажилиса

CentralAsia (KZ) -  Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов сообщил, что выборы в нижнюю палату страны запланированы на первую половину 2023 года.

«Парламентские выборы пройдут в первом полугодии следующего года. Но это президент объявит. Естественно, после этого будет сформировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит», - сказал Кошанов, отвечая на вопрос о сроках проведения голосования.

Также Кошанов ответил на вопрос о том, могут ли кандидаты в президенты Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев, Каракат Абден, Салтанат Турсынбекова и Нурлан Ауесбаев рассчитывать на места в новом парламенте. Кошанов ответил, что это решат избиратели.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в конце декабря сделает заявление о предстоящих выборах в парламент. На эти выборы из госказны выделят 25 млрд тенге (около $54 млн).

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