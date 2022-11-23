В Таджикистане пятерых неформальных лидеров ГБАО приговорили к пожизненному заключению

CentralAsia (TJ) - Верховный суд Таджикистана приговорил 22 ноября пятерых уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) к пожизненному заключению. Это Толиб Аёмбеков, Нажмиддин Шерчонов, Имумназар Шоиширинов, Мунаввар Шанбиев и Ниёзшо Гулобов, сообщает журналистка Анора Саркорова.

В чем их признали виновными, не сообщается. Информируя о задержании Аёмбекова, Шанбиева и Гулобова в июне текущего года, пресс-служба МВД Таджикистана представила их «главарями организованной преступной группы города Хорог» (административного центра ГБАО).

Шанбиев и Аёмбеков были в числе семерых неформальных лидеров ГБАО, с которыми в октябре 2018 года власти страны подписали отдельные соглашения, обязывающие их сдать оружие, не устраивать «сходки» и не заниматься противоправными действиями.

По данным сайта «Бомдод», неформальными лидерами ГБАО являются все пятеро осужденных 22 ноября на пожизненное. «Аёмбеков контролировал микрорайон Хлебзавод, Шанбиев – микрорайон Тирчид, Шоиширинов контролировал Гулакен, а Гулобов – микрорайон Бисмич», — пишет сайт. Информация о Шерчонове не приводится.

В тот же день, 22 ноября, еще несколько уроженцев ГБАО были приговорены к длительным срокам заключения. Хамза Муродов, бывший водитель Аёмбекова, и родные братья последнего — Окил и Аноятшо Аёмбековы – осуждены на 30 лет лишения свободы, племянник Мамадамон Аёмбеков получил 10 лет.

Анора Саркорова напоминает, что Окил Аёмбеков и Хамза Муродов в 2013 году были признаны виновными в убийстве генерала спецслужб Абдулло Назарова и приговорены к 17 и 16 годам колонии строгого режима соответственно. Оба уже 11 лет отбывают наказание. Теперь их сроки заключения увеличены.

Противостояние жителей ГБАО, которые являются памирцами, с правительством в Душанбе, состоящим преимущественно из этнических таджиков, продолжается с 2012 года. В 2018 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон разрешил использовать против памирцев регулярную армию. С тех пор в Горном Бадахшане периодически происходят акции гражданского неповиновения, которые силовики жестко подавляют.

Последняя вспышка противостояния жителей ГБАО и таджикистанских силовиков произошла после митингов в Хороге 14 и 16 мая. 18 мая в Рушанском районе ГБАО, где, по сообщению МВД, около 200 человек заблокировали трассу Душанбе — Хорог, чтобы большая колонна силовиков не смогла проехать в административный центр Горного Бадахшана, началась антитеррористическая операция. В результате, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, погибло более 40 местных жителей. Десятки человек были задержаны, многие из них уже осуждены.

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