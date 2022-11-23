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ОДКБ готова оказать помощь в нормализации ситуации на кыргызско-таджикской границе, - Зась
Станислав Зась
Станислав Зась

CentralAsia (KG) -  Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова оказать помощь в нормализации ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом заявил в среду генсек ОДКБ Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«В Центрально-Азиатском регионе особое значение придаем нормализации обстановки на таджикско-кыргызской границе, считаем, что у ОДКБ есть необходимые ресурсы и опыт для оказания помощи двум нашим государствам для достижения этой цели, конечно, если Таджикистан и Кыргызстан считают это необходимым», - подчеркнул он.

Также, по словам Зася, в регионе «сохраняется опасность распространения террористической активности, незаконного оборота оружия и наркотических средств из Афганистана на территории государств членов ОДКБ».

В этой связи «не остается без внимания вопрос об укреплении пограничной безопасности на таджикско-афганской границе», - отметил он.

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