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В ОДКБ заявили о необходимости усилить военную составляющую в организации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В текущей военно-политической обстановке Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остро нуждается в усилении военной составляющей. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«В современных условиях военно-политической обстановки острой необходимостью является укрепление военной составляющей ОДКБ», - подчеркнул он, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По словам Зася, «в предстоящий период с контингентами войск коллективных сил ОДКБ планируется проведение ряда тактических и тактико-специальных учений с включением в их замысел элементов миротворчества, противодействия терроризму и реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации».

По его словам, продолжается процесс встраивания миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческие операции под эгидой ООН.

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