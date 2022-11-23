Генсек ОДКБ: поддержка Украины со стороны НАТО приведет к расширению конфликта

- Азия и мир, политика
- 15:41, 23 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что помощь НАТО Украине ведет к расширению военного конфликта в регионе. По его мнению, на фоне сегодняшней ситуации в мире ОДКБ нужно укреплять свою военную составляющую.
«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств»,— сказал Станислав Зась на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«В современных условиях военно-политической обстановки острой необходимостью является укрепление военной составляющей ОДКБ»,— также добавил он.
Ранее Станислав Зась говорил, что расширение НАТО создает предпосылки для усиления напряженности, в том числе в странах альянса. Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что НАТО не нравится развитие ОДКБ.