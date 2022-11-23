«Следующая проблема — Казахстан». В Астане призвали Москву отреагировать на негативные репортажи о Казахстане

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко осудил заявления эксперта на российском федеральном канале, который назвал Казахстан «следующей проблемой после Украины».

«На канале «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» один из экспертов назвал Казахстан следующей проблемой после Украины. Он заявил о нацистских процессах в нашей стране. Сталкивались ли вы с так называемыми нацистскими процессами?» - спросил журналист.

«Конечно же, я никогда не сталкивался ни с какими нацистскими процессами, потому что их просто-напросто в нашей стране нет. Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев и заявлений различных «говорящих голов».

Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, озвучивание подобных позиций на одном из федеральных каналов заслуживает соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», - заявил Василенко в кулуарах Мажилиса.

На вопрос о том, планирует ли МИД вызвать посла России по данному вопросу, Василенко ответил, что сейчас не владеет такой информацией.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» за 20 ноября Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан.

«Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине. И русских там много, и территория там...извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», – сказал политолог.

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