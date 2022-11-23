ОДКБ согласовала проект помощи Армении

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что страны—члены организации в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, перестрелки происходят практически ежедневно.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ»,— сообщил Зась на заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов ОДКБ.

По его словам, в достижении мирных договоренностей положительную роль играют усилия самого Еревана. Станислав Зась добавил, что вопросу об угрозах Армении были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности — в мае, сентябре и октябре.

Азербайджан и Армения при посредничестве России 10 ноября 2020 года заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Ситуация на границе двух государств резко ухудшилась в ночь на 13 сентября 2022 года, когда вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по приграничным территориям Армении.