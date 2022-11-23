Кличко заявил, что Киев может ждать «худшая зима со времен Второй мировой», и допустил эвакуацию части столицы

Виталий Кличко

CentralAsia (CA) - Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будущая зима может стать худшей зимой в Киеве со времен Второй мировой войны из-за отключений электроэнергии в результате обстрелов. Он не исключает эвакуации части города в случае широкомасштабных отключений электричества во время холодов.

«Мы также должны готовиться к худшему сценарию. Он настанет, если произойдет широкомасштабное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это произошло»,— сказал Виталий Кличко в интервью Bild.

Он призвал Германию и остальную Европу усилить поддержку Украины, особенно других городов страны помимо столицы, пояснив, что украинцам срочно нужны генераторы, теплая одежда и другие гуманитарные грузы. Кличко усомнился, что Россия достигнет своих целей, нанося удары по энергетической инфраструктуре. По его мнению, Москва намерена добиться недовольства у украинцев, чтобы те давили на президента Владимира Зеленского.

«Но этого не произойдет. У меня сложилось впечатление, что люди становятся только злее, решительнее», — подчеркнул киевский мэр.

Россия ведет ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Последний массированный удар был нанесли 15 ноября. Во многих областях есть перебои с подачей электричества и воды. В «Укрэнерго» говорили, что на Украине повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭЦ. Сегодня, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии пунктов для оказания базовых услуг по всей стране на случай долгого отключения электроэнергии в результате обстрелов.