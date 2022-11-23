Глава ДНР сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 35 на 35
- Азия и мир, политика
- 17:41, 23 ноября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Глава Донецкой народной республики (признанной РФ) Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными. Обмен проходит по формуле 35 на 35, Украине, по его словам, возвращены «в основном вээсушники».
«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.
В прошлый раз Украина и Россия провели обмен военнопленными 3 ноября. Обе стороны вернули на родину по 107 военнослужащих. До этого обмен проходил 29 октября по формуле 50 на 50.
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