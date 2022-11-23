Европарламент объявил Россию «государством—спонсором терроризма»

CentralAsia (CA) - Европарламент (ЕП) большинством голосов принял резолюцию о признании России «государством—спонсором терроризма». Документ не имеет юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.

В резолюции утверждается, что российские военные наносят удары по гражданским объектам на Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам. Это является нарушением международного права.

В поддержку резолюции проголосовали 494 депутата ЕП, против выступили 58. Еще 44 парламентария воздержались при голосовании.

ЕП начал обсуждать резолюцию еще в октябре. В документе содержится призыв закрепить в правовой базе Евросоюза (ЕС) понятие «государство—спонсор терроризма», что позволило бы ужесточить санкции против таких стран. Парламентарии также призвали ЕС и его отдельные страны-члены содействовать созданию специального «международного трибунала для расследования преступлений России в Украине» и «всеобъемлющего механизма компенсации ущерба Украине».

В мае Литва объявила Россию террористическим государством. В августе власти Латвии назвали РФ страной—спонсором терроризма. В октябре такое же решение приняла Эстония. В том же месяце Сенат Польши объявил Россию террористическим режимом, а Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. Это решение поддержала и Парламентская ассамблея НАТО.