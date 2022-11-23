О чем говорил Путина на сессии СКБ ОДКБ в узком формате?

// Владимир Смирнов. ТАСС

CentralAsia (CA) - В городе Ереван 23 ноября прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе с участием членов делегаций, в частности министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности государств – членов организации.

Участники саммита обсудили ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам сессии подписан пакет документов.

Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе:

«В текущем году динамика нашей совместной работы в организации возросла. Участники ОДКБ взаимодействуют в рамках совместных механизмов по линии МИДов и министерств обороны, советов безопасности, парламентов.

Регулярно проводятся консультации, в ходе которых вырабатываются согласованные позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной и международной повестки.

Продолжается совершенствование коллективных сил быстрого развёртывания и оперативного реагирования, коллективных авиационных и миротворческих сил. На постоянной основе проводятся мероприятия по поддержанию их боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров.

Эффективность этих мероприятий подтвердила и осуществлённая в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике. Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо. И, пользуясь случаем, ещё раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной, экономической жизни страны.

Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами, секретариатом организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами.

Решение, которое нам предстоит сегодня принять, касающееся в том числе улучшения системы связи ОДКБ, создания совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения, функционирования в ОДКБ единой системы технического прикрытия железных дорог, Россия, безусловно, поддерживает.

Упомяну и о том, что расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами – членами нашей организации. В деятельности на этом направлении энергично участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ. По линии спецслужб и правоохранительных органов осуществляются совместные оперативные мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков, по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

И, конечно, всех нас по-настоящему сплачивает работа по сохранению памяти об общей истории наших государств, о том, что наши народы вместе победили в Великой Отечественной войне. Мы вместе этим постоянно занимаемся, уделяем, на мой взгляд, нужное и необходимое внимание этим вопросам.

Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Сегодня коллеги об этом говорили, сегодня мы поговорим, – думаю, что без всяких камер, – об этом и поподробнее. Но всё-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран.

Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют, – я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили, – и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острый вопрос, который нашего внимания требует.

Положительно оцениваем в этой связи прошедший в Сочи в конце октября саммит лидеров Азербайджана и Армении в присутствии вашего покорного слуги, Президента России. Состоявшиеся переговоры создали хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам. Важно, что в совместном заявлении были подтверждены приверженность к трёхсторонним договорённостям на высшем уровне, которые были достигнуты ранее – в 2020 году и в 2021 году, и ключевая роль нашего совместного формата взаимодействия в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Только последовательно выполняя эти договорённости в вопросах делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем, можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Мы уже с Премьер-министром [Армении] обменялись этими соображениями коротко, в ходе нашей сегодняшней двусторонней встречи ещё об этом, конечно, будем говорить и поподробнее.

Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане: она остаётся, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территории государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе. Это касается, по сути, всех наших стран.

Считаем крайне востребованной дальнейшую тесную координацию в рамках ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Нужно продолжать плотную работу по линии компетентных служб в целях своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. И, разумеется, нейтрализовать эти угрозы с помощью доказавших свою эффективность совместных спецопераций и оперативных мероприятий.

Будем содействовать стабилизации в Афганистане и в рамках других многосторонних механизмов. На прошлой неделе, хочу вас проинформировать об этом, в российской столице прошло заседание московского формата консультаций: Россия – Китай – Пакистан – Иран – Индия и пять центральноазиатских стран. Приоритетная задача на данном этапе – обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в которое войдут представители всех этнических групп на необходимом уровне.

Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мною вам представлена и по ситуации, связанной с событиями на Украине.

Уважаемые друзья!

В заключение хотел бы искренне поблагодарить Станислава Васильевича Зася, который уходит с поста Генерального секретаря ОДКБ, и, разумеется, пожелать успеха заступающему на этот пост представителю Казахстана Имангали Нургалиевичу Тасмагамбетову.

И конечно же, хочу выразить признательность Премьер-министру Армении, всем нашим армянским друзьям за работу, проделанную в период председательства в ОДКБ, а также пожелать успехов нашим белорусским коллегам, к которым переходят председательские функции в Организации.

Со своей стороны, несомненно, окажем всю необходимую помощь и в целом продолжим всемерно содействовать расширению союзнических связей между странами ОДКБ».