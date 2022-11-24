Royal Enfield в Монголии начал давать экстраординарные поощрения

CentralAsia (MNG) - Бренд «Royal Enfield», который вот уже 121 год непрерывно производит роскошные мотоциклы, 12 августа открыл свой официальный магазин в Монголии.

Знаменитый бренд отмечает открытие своего первого филиала в Монголии как «особое», и это важное событие укрепляет его позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, этот магазин является 143-м магазином в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Royal Enfield Mongolia начала предлагать своим пользователям бонус ArdCoin — ARDX.

Покупатели могут получать вознаграждение ArdCoin за каждый пройденный километр, приобретая мотоцикл в этом магазине.

ArdCoin, первая криптовалюта Монголии, была зарегистрирована на Bittrex Global, криптобирже мирового уровня. Основанная в США, ее международная служба обмена валют находится в Лихтенштейне. Из 4200 криптовалютных проектов, представленных на CoinMarketCap, ArdCoin уже вошел в топ-500.

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