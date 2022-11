Сын «акулы»: Энхийн-Од «Майк» Шаравжамц из Монголии ждет своей очереди, — FIBA

Энхийн-Од «Майк» Шаравжамц

CentralAsia (MNG) - Первые недели ноября 2022 года могут оказаться самым важным отрезком в истории баскетбола Монголии.

Конечно, были игры группы D первого раунда предварительных квалификационных игр Кубка Азии 2025 года, которые проходили в Монголии с 10 по 14 ноября. Мало того, что взрослая национальная сборная Монголии впервые участвовала в соревнованиях FIBA Asia, это также был первый случай после чемпионата Азии среди юношей до 18 лет в 2012 году, когда в стране проводилось баскетбольное мероприятие.

Толпы взревели, наблюдая, как герои своей страны выигрывают свою первую игру в соревнованиях FIBA Asia и выходят во второй раунд на прекрасной UG Arena.

Но это еще не все, на что обращают внимание монгольские баскетбольные болельщики.

По совпадению, на UD Arena, чуть более чем в 10 200 километрах от Улан-Батора в Дейтоне, штат Огайо, 8 ноября 2022 года произошел еще один важный момент в истории баскетбола Монголии.

На глазах у аншлага из 13 409 зрителей Энхийн-Од «Майк» Шаравжамц стал первым игроком из Монголии, сыгравшим в игре первого дивизиона NCAA. Энхийн-Од «Майк» был не только в игре, но и в числе первых пяти игроков на площадке за «Dayton Flyers», став редким настоящим первокурсником, начавшим сезон для команды.

Более того, когда Дейтон впервые владел мячом в игре, Энхийн-Од «Майк» забил трехочковый, набрав первые очки школы в сезоне, а также свои первые очки на этом уровне.

Mike Sharavjamts wastes no time getting on the board in his college career. His first basket was Dayton’s first basket of the season. Flyers opened game on 8-0 run and lead 12-5 at 15:58. pic.twitter.com/eI8eH4Xgoe — David Jablonski (@DavidPJablonski) November 8, 2022

«Это очень много значит», — сказал Энхийн-Од «Майк». «и это было хорошо».

На его плечах

«Вся Монголия болеет за него», — сказал Баярмагнай Байка Пунцаг Тому Архидьякону из Dayton Daily News.

Баярмагнай Пунцаг — консул Генерального консульства Монголии в Сан-Франциско.Он держит болельщиков в Монголии в курсе выступлений своего золотого баскетболиста, так как в Монголии нелегко смотреть игры Дейтона в прямом эфире, учитывая разницу во времени.

Для такого момента в истории монгольского баскетбола понятно, что были опасения и сомнения.

«Он молодой парень. У него так много нагрузки на плечи. Он не только играет за себя и свою команду, он несет на спине всю свою страну», — сказал Баярмагнай Пунцаг.

Но, в конце концов, это был счастливый конец для счастливого начала, поскольку Энхийн-Од «Майк» закончил свою первую игру с 10 очками, 3 подборами, 5 передачами, 2 трехочковыми и 0 передачами.

«Это был прекрасный момент для нас», — сказал Баярмагнай. «Я могу с гордостью сказать, что это новое начало, новая страница в истории монгольского баскетбола».

«Майк ломает лед. Он прокладывает путь монгольской молодежи, чтобы они могли поверить в себя».

Если вас не убеждает, какое внимание уделяется Энхийн-Од «Майк», учтите, что SPS, телеканал Монгольской национальной радиовещательной службы, отправил съемочную группу в Дейтон, чтобы снять документальный фильм о Майке и его семья. Первый трейлер, выпущенный 17 октября, набрал почти 250 000 просмотров на Facebook, что легко сделало его самым просматриваемым видео на канале за последний месяц.

Mike Sharavjamts. BUY STOCK IMMEDIATELY. — Jon Rothstein (@JonRothstein) November 16, 2022

The Shark (Акула)

Молодой Майк, очевидно, проделал большую работу, чтобы добраться до этого момента, но он также получает некоторое преимущество от своего отца, Шаравжамц Цэрэнжанхар, который также носит удивительное прозвище The Shark - «Акула».

Шаравжамц Цэрэнжанхар проложил своему сыну путь к баскетбольному путешествию в США, как он это делал, когда был моложе.Старший Шаравжамц тоже творил историю на баскетбольных площадках, став первым азиатским гарлемским путешественником.

In honor of #SharkWeek 🦈, throwing it back to our "Shark," Sharavjamts Tserenjanhor aka "Shark" who was the first Asian-born Globetrotter and played for us for three seasons from 2001-04. #TBT pic.twitter.com/panEophvOg — Harlem Globetrotters (@Globies) July 26, 2018

Акула была обнаружена Дейлом Брауном, человеком, который ранее обнаружил Шака. ФИБА Азии призвала Брауна посетить первую баскетбольную клинику Монголии в Улан-Баторе, и там он встретил 7-футового Шаравжамца.

«У него такое чутье», — сказал Браун согласно Sports Illustrated. «Я сразу подумал, что он игрок Дивизиона I».

К сожалению, в то время Шарку было уже 27 лет, поэтому вместо этого он стал Harlem Globetrotter. Игра в NCAA Division 1 будет продолжена как мечта, оставленная его сыну.

Baby shark… не уплывает далеко от акулы-отца

Старший Шаравжамц начал играть в организованный баскетбол только в 17 лет, и у него было ограниченное количество конкурентов, чтобы бросить ему вызов, прежде чем он получил возможность. Этого бы не случилось с его сыном.

Младший Шаравжамц, возможно, не унаследовал весь рост своего отца (хотя его рост составляет 2,03 м или 6 футов 8 дюймов), но он испытал бы высокий уровень конкуренции, которая подтолкнула бы его к лучшему.

Майк, который вырос, играя против своего старшего брата, смог соревноваться с одними из лучших соперников в США в старшем классе средней школы. Будь то в Международной спортивной академии (США) или даже до этого в Prolific Prep вместе с такими игроками, как Джален Грин, это действительно был случай, когда «железо точит железо» для молодых Шаравжамцев.

Через все это оттачивание Майк стал одним из 100 лучших новобранцев в США с набором навыков, которые тренеры не могут перестать хвалить.

«Он такой талантливый», — сказал Dayton Daily News Дейв Бриски, тренер Майка в ISA.

«Он живет в спортзале. Он любит игру. Его легко тренировать.Я думаю, что мы как бы бросили ему вызов, чтобы он отказался от определенных тенденций и расширил свою игру, потому что страшная вещь в Майке заключается в том, что в конце концов у него действительно не будет никаких слабостей», — добавил Бриски.

«Он очень, очень хорош», — сказал Брук Куппс, который тренировал Майка в баскетбольном клубе Среднего Запада, как сообщает Dayton Daily News. «Я люблю Майка как ребенка и как игрока. Его баскетбольный IQ зашкаливает. Он понимает игру. Он предугадывает ситуацию. Он очень хорошо видит поле».

Это умение, которым, кажется, все восхищаются Майком: его пасс, особенно для кого-то такого высокого, как он.

Most impressive aspect of Sharavjamts' game might be his passing for his size (measured at 6'8.75" in shoes at Nike Hoop Summit this year), he has an ample passing repertoire, able to find teammates with creative passing deliveries in pick-and-roll and in the early offense. pic.twitter.com/AukWH3S9wo — Ignacio Rissotto (@eyreball) October 14, 2022

Сам старший Шаравжамц также сообщал, чтобы исправить истории, в которых Майк упоминался как нападающий ростом 6 футов 8 дюймов, вместо этого упоминая его как разыгрывающего 6 футов 8 дюймов. Игра — это умение, на которое Майку приходилось полагаться с самого детства, а теперь оно стало оружием.

«С тех пор, как он начал играть в организованный баскетбол в семь или восемь лет, он всегда играл в разыгрывающем и играл против парней на три-четыре года старше и намного крупнее его. Это было нелегко для него. Он должен был найти способ обращаться с мячом и передавать его другим игрокам», — объяснил Шарк.

An early glimpse of the passing skills of Mike Sharavjamts. Toumani Camara missed this one but made his next two. Dayton leads 9-4 at 15:43. pic.twitter.com/fviiYfztZk — David Jablonski (@DavidPJablonski) October 29, 2022

«При росте 6 футов 8 дюймов он может отдавать пасы в окно, чего не могут другие парни, и это, безусловно, его лучшая черта: его умение играть, его способность наносить удары другим парням и облегчать игру товарищам по команде», — сказал Каппс.

«Он сам скажет вам, что скорее будет ассистировать на ведре, чем забивать самому. Иногда это может быть проблемой, но он действительно делает всех вокруг себя лучшим игроком», — добавил Бриски.

Монгольский Майк

Помимо изящных движений и роста, старший Шаравжамц также передал своему сыну гордость за то, что он монгол.

Загляните в инстаграм-аккаунт молодого Шаравжамца. Прямо рядом с проверенной синей галочкой его имя пользователя читается как «mongolianmike». Это большая часть того, кем он является. И он всегда стремится представлять.

View this post on Instagram A post shared by enkynod (@mongolianmike)

В 2019 году он был представителем Монголии в азиатском лагере «Баскетбол без границ».

«Быть выбранным в сборную мира — мечта каждого международного игрока», — сказал его отец.

Он уже несколько раз играл за сборную Монголии, хотя и в формате FIBA 3x3 на Кубке Азии FIBA 3x3 U18 Asia Cup 2019 и Кубке мира FIBA 3x3 U18 World Cup 2019.

Вот почему волнение вызывает не только наблюдение за тем, как Майк играет и добивается успеха в NCAA.Это потому, что все фанаты баскетбола Монголии ждут, когда он впервые наденет майку национальной сборной на международном уровне. Майк был близок к тому, чтобы дебютировать в этом году, но пока нужно подождать.

Когда бы это ни было, будь то второй раунд предварительных квалификационных игр Кубка Азии 2025 года в феврале следующего года или международное окно отборочных игр Кубка Азии 2025 года, если Монголия продвинется вперед, вы можете быть уверены, что монгольские баскетбольные болельщики будут готовы ликовать.

источник: FIBA

перевод: Татар С.Майдар

