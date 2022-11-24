На пресс-конференции официальный представитель МИД Чжао Лицзянь рассказал о визите президента Монголии

Чжао Лицзянь

CentralAsia (MNG) - 22 ноября очередную пресс-конференцию провел официальный представитель МИД Чжао Лицзянь.

CCTV: Китай объявил о предстоящем визите президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Не могли бы вы поделиться с нами программой визита? Как Китай видит свои отношения с Монголией? Каковы ожидания от этого визита?

Чжао Лицзянь: Еще в 2018 году президент Хурэлсух Ухнаа посетил Китай с официальным визитом в качестве премьер-министра Монголии. В июне 2021 г. г-н Хурэлсух был избран президентом Монголии. Предстоящий визит станет его первым визитом в Китай в качестве президента Монголии, который будет способствовать дальнейшему развитию дружбы и прекрасных традиций тесных обменов на высоком уровне между нашими двумя странами и демонстрирует отличный рост нашего всестороннего стратегического партнерства.

В ходе визита председатель Си проведет официальные переговоры с президентом Хурэлсухом. Президенты двух стран совместно станут свидетелями подписания документов о сотрудничестве. Премьер Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу встретятся с президентом Хурэлсухом Ухнаа соответственно. Лидеры двух стран проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и совместно наметят дальнейший курс развития китайско-монгольских отношений.

Китай надеется на сотрудничество с Монголией, чтобы использовать этот визит как возможность углубить наше стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, а также подать пример в добрососедских отношениях, чтобы поднять китайско-монгольские отношения на новую высоту.

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