Сегодня Монголия отмечает 860-ю годовщину со дня рождения Чингис Хаана

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 24 ноября, Монголия отмечает 860-летие со дня рождения Чингис хаана и день гордости Монголии. День рождения ежегодно празднуется в первый день первого зимнего месяца по монгольскому лунному календарю.

Сегодня пройдут церемонии почитания государственного флага и оказание почестей статуе Чингисхана на главной площади Улан-Батора.

В этот день Президент страны награждает высшей государственной наградой — орденом «Чингис хаан» за особые заслуги перед родиной и народом. Также каждый год в ознаменование годовщины со дня рождения Чингис хаана Президент, Председатель парламента и Премьер-министр Монголии отдают дань уважения статуе Чингис хаана, находящейся в самом центре Улан-Батора.

День национальной гордости является национальным праздником Монголии и официально объявлен нерабочим днем согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах».

В этот день академик Д.Доржготов и американский монголовед Джек Уэзерфорд будут награждены орденом «Чингис хаан».

Награждение орденом “Чингис хаан” проходит в День гордости Монголии или в годовщину рождения Чингис хаана, отмечаемую в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, и в этом году этот день приходится на 24 ноября.

Орден «Чингис хаан» вручается за выдающиеся и особые заслуги граждан в укреплении независимости, суверенитета и национального единства страны, глубоком изучении традиций государственности, истории и культуры, передаче их следующему поколению и популяризации их в мире.

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