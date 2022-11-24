В Западной Монголии свободная зона «Цагааннуур» переходит на постоянный режим работы

CentralAsia (MNG) - На сегодняшнем заседании Кабинета министров принято решение о переводе свободной экономической зоны «Цагааннуур» на постоянный режим работы. Министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд сообщил об этом решении на пресс-конференции, состоявшейся после заседания правительства. Об этом передало ИА Монцамэ.

«Как вы все знаете, в свободной зоне «Цагааннуур», которая расположена в 65 км к северу от аймака Баян-Өлгий, введен в эксплуатацию участок Азиатской магистрали АН-4 или западной вертикальной оси. Грузоперевозки из Китая в Россию по этой магистрали уже начались. В связи с этим свободная зона «Цагааннуур» переходит на постоянный режим работы», - сказал министр.

По его словам, свободная зона «Цагааннуур» обладает полным потенциалом для создания в этом регионе международного торгового, транспортно-логистического центра, расширения внешней и внутренней торговли, строительства предприятия и начала экспорта мясо из западного региона нашей страны.

«Дорога для перевозки грузов из Европы и России, доставляющих в Улаанбаатар через погранпереход “Цагааннуур», стала короче на 200 км, чем через автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». Это позволит сэкономить время и деньги», - добавил министр экономики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения