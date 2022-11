ЦБ Монголии выпустил памятную серебряную монету, посвященную году Кролика

CentralAsia (MNG) - По случаю нового года по Монгольскому лунному календарю, который пройдет под покровительством черного водяного Кролика казначейский фонд Монголбанка выпустил новую памятную монету под названием «Год Кролика». Эта монета номиналом 10 тыс.тугриков изготовлена технологией «Smartminting» из серебра 999-й пробы.

С 2020 года ЦБ выпускает памятную монету серии 12 животных зодиакального традиционного календаря, и первая монета была посвящена году Крысы – 2020 год.

Желающие могут приобрести монеты через официальный сайт Монголбанк coin.mongolbank.mn.

В этом году ЦБ Монголии пересмотрела и изменила цены на памятные золотые и серебряные монеты, а также на золотые и серебряные слитки. Казначейский фонд ЦБ выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий.

Продаются следующие новые монеты, выпущенные и предоставленные Банком Монголии по франшизе. К ним относятся: серебряная монета Sweet silver rabbit, серебряная монета "Gilded Charming Tiger", золотая монета Year of the Rabbit 202", золотая монета Year of the Тiger 2022. А также листовые серебряные монеты Year of the Тiger 2022, «50 лет Монголии-Японии», «50 лет Монголии-Австралии» и «Доллар Данзана».

Впервые Монголбанк выпустил памятную монету в 1971 году к 50-летию Монгольской народной революции.

