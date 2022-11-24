Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ

премьер-министр Армении Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ.

Отказ связан с отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении со стороны организации — речь идет о трех эпизодах применения вооруженных сил Баку с мая 2021 года, заявил Пашинян.

Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, сообщается на сайте премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Из 17 подготовленных итоговых документов два были отправлены на доработку, сообщил премьер Армении. «Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку», — сказал он.

«Проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заявил он во время заседания.

Причиной, по которой Ереван решил не подписывать документы, по словам Пашиняна, является отсутствие политической оценки со стороны ОДКБ по поводу «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. Речь идет об инцидентах на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022 года, указал армянский премьер, в результате чего Азербайджан «оккупировал» около 140 кв. км армянской территории.

«Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года», — подчеркнул Пашинян.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ», — заявил Пашинян на заседании Совета ОДКБ.