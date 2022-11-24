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Монголия будет экспортировать 70 миллионов метрических тонн в год, возможно, к 2025 году

CentralAsia (MNG) -  Монголия отправляет 86% своего экспорта в Китай, при этом на уголь приходится более половины этого общего объема, и она модернизирует свою инфраструктуру в надежде продавать еще больше своему южному соседу.

И Монголия стремится внести свою лепту, поставив в этом году в Китай 19 миллионов метрических тонн угля, по данным Национального статистического управления, что уже превышает общий показатель 2021 года в 16 миллионов метрических тонн.

Правительственные чиновники хотят, чтобы Монголия превзошла рекордные 37 миллионов метрических тонн, отправленных в 2019 году, и продолжала снабжать Китай стабильным потоком угля в течение следующего десятилетия.

Стремительный рост цен на уголь также означает, что у Улан-Батора мало стимулов для замедления темпов роста. Стоимость экспорта угля из Монголии подскочила до 4,5 млрд долларов США за первые девять месяцев 2022 года, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В сентябре Улан-Батор завершил 233-километровую железнодорожную ветку от рудника Таван-Толгой до границы с Гашуунсухайт. На реализацию этого проекта ушло 14 лет.

Эта новая линия позволит Монголии увеличить экспорт угля до 70 миллионов метрических тонн в год, возможно, к 2025 году.

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