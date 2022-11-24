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Новым генсеком ОДКБ в 2023 году станет бывший премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (KZ) -  Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января следующего года станет Имангали Тасмагамбетов. В 2000-х он был премьер министром и государственным секретарем Казахстана. В должности он сменит Станислава Зася. Генсек ОДКБ назначается на три года.

«В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года»,— говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Станислав Зась, перешедший на пост генсека ОДКБ после 12 лет работы в Совете безопасности Белоруссии, был назначен на руководящую должность в организации в январе 2020 года. Председателем Совета ОДКБ в 2023 году станет президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее данный пост занимал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В первые годы независимости Казахстана Тасмагамбетов был помощником президента, заместителем премьер-министра, министром образования, акимом Атырауской области, с 2002 по 2003 годы – премьер-министром страны, затем государственным секретарем, руководителем администрации президента, акимом Алматы и Астаны, министром обороны Казахстана. Затем он вновь вернулся на пост заместителя премьер-министра, а с 2017 по 2019 годы был чрезвычайным и полномочным послом РК в Российской Федерации. После этого Тасмагамбетов ушел с политической арены, лишь является членом совета директоров российской автомобильной корпорации ПАО «КАМАЗ».

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