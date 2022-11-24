Президент Монголии наградил гражданина США Джека Уэзерфорда Орденом «Чингисхан» I степени

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии вручил гражданину США Джеку Уэзерфорду и монгольскому академику Доржготову Дэчингунгаа Орден Чингисхана первой степени.

Джек Уэзерфорд, гражданин Соединенных Штатов Америки, ученый, монголовед и профессор, написал «Чингисхан и рождение современного мира», «Тайная история монгольских цариц: как дочери Чингисхана спасли его империю» и «Чингисхан и поиски Бога: как величайший завоеватель мира дал нам религиозную свободу», в которых исследовал и оценивал вклад и достижения в изучении Чингисхана, его преемников и монгольских цариц в мировой истории. Когда эти труды были переведены на многие языки и стали доступны миру, они вновь представили современному миру историческое понимание монголов, и в знак признания его особого вклада в развитие изучения о Чингисхане он был удостоен Орденом Чингисхана.

Джек Макивер Уэзерфорд

Джек Макивер Уэзерфорд ( Jack Mclver Weatherford) — бывший профессор антропологии в колледже Макалестер в Миннесоте. Он наиболее известен своей книгой 2004 года «Чингисхан и рождение современного мира». В 2006 году он был награждён орденом Полярной звезды — высшей национальной наградой Монголии для иностранцев.

Его книги в конце XX века о влиянии индейских культур были переведены на многочисленные языки. В дополнение к публикации глав и обзоров в академических книгах и журналах, Уэзерфорд опубликовал многочисленные статьи в национальных газетах, чтобы популяризировать свое историческое и антропологическое освещение индейских культур, а также американской политической культуры в Конгрессе в XX веке. Он стал частым комментатором на телевидении и радио.

Заслуженный ученый, академик, доктор и профессор Доржготов Дэчингунгаа провел более 50 фундаментальных исследований земель, почв и почвенного покрова, оставленных монгольскому народу Великим хааном Чингисханом, и организовал полевые аналитические работы по установлению происхождения, классификация, картографирование и классификация почв. И он автор десятков книг и научных работ по оценке качества, химико-физических свойств, плодородия и использования.

Доржготов Дэчингунгаа

Он создал первую почвенную карту Монголии и первую почвенную карту на основе спутникового снимка, заложил основы почвоведения, собрал все сведения о территории, природных условиях, ресурсах, населении, истории, культуре, обществе и экономики страны. Издал и неоднократно пересматривался первый национальный атлас «Национальный атлас Монгольской Народной Республики», представляющий собой комплексный картографический труд с 16 тематическими группами и около 300 карт и схем, почв, климата и окружающей среды внес значительный вклад в исследования и научные разработки.

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