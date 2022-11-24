Песков прокомментировал заявления о Казахстане на российском ТВ

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал негативные высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого о Казахстане, которые прозвучали в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Корреспондент телеканала «Хабар 24» спросил представителя Кремля, насколько позиция политолога совпадает с позицией руководства РФ.

«Я не знаю даже этого политолога, который выступал. Я могу сказать одно: в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения. Потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, Кремля. Так к ним и нужно относиться. А лучше вообще их не слушать и не смотреть», – сказал Дмитрий Песков.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» за 20 ноября политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан.

«Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине. И русских там много, и территория там...извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», – сказал он.

Высказывание политолога прокомментировали в МИД РК. Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев пообещал журналистам отправить запрос Генеральному прокурору, чтобы тот дал правовую оценку угрозам и негативным высказываниям в адрес Казахстана на российском телевидении.

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