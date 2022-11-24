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Пашинян: отсутствие в ОДКБ согласия по поводу агрессии Азербайджана наносит ущерб альянсу
Премьер-министр Армении Н.Пашинян
Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в ОДКБ нет согласия по поводу агрессии Азербайджана против Армении. По его мнению, это наносит ущерб имиджу ОДКБ.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении»,— сказал Никол Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Пашинян добавил, что Армения три раза подверглась нападению со стороны Азербайджана в течение двух последних лет. «Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами»,— сказал он.

В сентябре 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. В столкновениях между военными Армении и Азербайджана погибли более 100 человек. На фоне конфликта Армения запрашивала военную помощь у ОДКБ, но в организации отказали. Сегодня, 23 ноября, ОДКБ согласовала план помощи Армении, его подробности не приводятся.

23 ноября в Ереване прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Накануне в городе начались протесты против участия Армении в ОДКБ, а также визита президента России Владимира Путина в страну.

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