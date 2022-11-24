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Лукашенко считает, что военные действия в Украине не отразятся на существовании ОДКБ
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обсуждаемое в последнее время в СМИ предположение о том, что судьба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от исхода российской военной операции в Украине. ОДКБ будет существовать, «и никто нигде не рухнет», отреагировал он, передает БелТА.

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет» — так Лукашенко сжато представил информацию из СМИ. «И в наших (ОДКБ) странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему»,— продолжил развивать эту тему президент Белоруссии на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. О таком сценарии развития событий, в частности, в эфире белорусского канала СТВ говорил приглашенный в качестве эксперта заместитель начальника факультета Генштаба ВС РБ Андрей Богодель.

«Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место»,— заявил Александр Лукашенко. Однако затем добавил, что «мы (ОДКБ) не собираемся с военно-политической арены уходить». «ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно»,— заключил Лукашенко.

ОДКБ в настоящее время объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.

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