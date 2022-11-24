Токаев призвал совместно искать формулу мира для конфликта в Украине

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Для разрешения конфликта в Украине настал момент совместного поиска мирного пути, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на сайте главы государства.

«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. <...> Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами»,— заявил Токаев.

Он отметил, что сторонам стоит «использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия», и напомнил, что переговоры в Стамбуле, которые прошли в марте, дали надежду на дипломатическое решение конфликта, однако «соглашение в силу разных причин было подорвано».

Токаев подтвердил стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону и призвал страны ОДКБ поддерживать открытый и конструктивный диалог, чтобы избегать конфликтов.

«Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», – заявил президент Казахстана.

Он добавил, что повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ: в регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве.

«В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий», – отметил Токаев.

В данном контексте глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Он подчеркнул, что Казахстан, как и другие члены ОДКБ, «заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», и выразил надежду, «что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора».

Говоря об обстановке в Афганистане, Токаев отметил, что поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ.

«Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану», – сказал он.

Президент Казахстана также высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

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