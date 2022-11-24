В Германии сообщили о «стрессовой ситуации» в связи с наплывом беженцев

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CentralAsia (CA) - Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес заявила, что Германия находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации» из-за ситуации с наплывом украинских беженцев. О сложной ситуации из-за беженцев также сообщил сэр Лейпцига Буркхард Юнг. Они обратились за помощью к правительству, передает газета Die Welt.

Только провинция Баден-Вюртемберг приняла 139 тыс. украинских беженцев, а также 22 тыс. беженцев из других стран и 3 тыс. человек в рамках программы гуманитарной помощи. «В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией»,— сказала Марион Гентгес.

По данным мониторинга ООН, Германия занимает первое место по числу украинских беженцев среди стран, не граничащих с Украиной, в которых украинцы попросили убежище или временную защиту. По информации организации, в рамках программы помощи в Германии остались более одного миллиона граждан Украины. На втором месте по числу беженцев Италия (164 тыс. человек).