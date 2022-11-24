Кыргызстан и Таджикистан серьезно продвинулись в урегулировании конфликта на границе, - Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что в решении вопроса о кыргызско-таджикской границе наблюдается «очень серьезное движение вперед», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване.

«Есть у нас и другие конфликты, которые мы должны разрешить. И там, как сказал [президент Таджикистана] Эмомали Шарипович [Рахмон] сегодня, есть серьезное движение вперед с президентом Кыргызстана [Садыром Жапаровым]», - отметил белорусский лидер, говоря о появившихся перспективах разрешения другого, армяно-азербайджанского конфликта.

«Нам надо убрать эти конфликты, если мы хотим быть настоящей ответственной организацией. Если мы не можем в своем кругу решить эти вопросы и продвинуться, тогда я согласен с вами: на что мы тогда способны? Поэтому есть очень серьезные шаги вперед в этом направлении», - подчеркнул он.

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