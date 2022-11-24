Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины

- Азия и мир, экономика
- 12:25, 24 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине $400 млн на военную поддержку. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.
Блинкену поручено осуществить сокращение расходов на оборонные изделия и услуги Минобороны США на сумму до $400 млн для оказания помощи Украине. Решение Байден принял в рамках Закона об иностранной помощи.
Минобороны США сообщило, что возможности нового пакета помощи включают в себя:
дополнительные боеприпасы для национальных усовершенствованных ракетных систем класса «земля-воздух» (NASAMS);
150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным системам (БПЛА);
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
200 155-мм артиллерийских снарядов с точным наведением;
10 тыс. 120-мм минометных снарядов;
высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
150 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
более 100 легких тактических транспортных средств;
более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
более 200 генераторов;
запасные части для 105-мм гаубиц и другой техники.
Ранее Министерство финансов США согласовало выделение бюджетной помощи для Украины на общую сумму $4,5 млрд. Общая сумма прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США в рамках актуального пакета финансовой помощи составит $13 млрд. До этого СМИ сообщали, что администрация президента США запрашивает $37,7 млрд на поддержку Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США передали военную помощь Украине на $20 млрд.