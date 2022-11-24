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Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине $400 млн на военную поддержку. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.

Блинкену поручено осуществить сокращение расходов на оборонные изделия и услуги Минобороны США на сумму до $400 млн для оказания помощи Украине. Решение Байден принял в рамках Закона об иностранной помощи.

Минобороны США сообщило, что возможности нового пакета помощи включают в себя:

дополнительные боеприпасы для национальных усовершенствованных ракетных систем класса «земля-воздух» (NASAMS);

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным системам (БПЛА);

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

200 155-мм артиллерийских снарядов с точным наведением;

10 тыс. 120-мм минометных снарядов;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

150 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

более 100 легких тактических транспортных средств;

более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

более 200 генераторов;

запасные части для 105-мм гаубиц и другой техники.

Ранее Министерство финансов США согласовало выделение бюджетной помощи для Украины на общую сумму $4,5 млрд. Общая сумма прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США в рамках актуального пакета финансовой помощи составит $13 млрд. До этого СМИ сообщали, что администрация президента США запрашивает $37,7 млрд на поддержку Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США передали военную помощь Украине на $20 млрд.

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