Россия нанесла 78 ракетных ударов, ВСУ сбили 5 из 10 выпущенных по Украине дронов «Ланцет», - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки российские войска в ходе массированных ударов нанесли 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 24 ноября.

«В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА Ланцет. 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили», - сказано в сводке.

За минувшие сутки ВСУ отбили российские атаки в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок войск РФ не обнаружена.

На Северском направлении российские войска обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина Буда и Ясная Поляна Сумской области.

На Слобожанском направлении российская армия содержит подразделения своих войск в приграничных районах Белгородской области для проведения демонстрационных действий. Периодически войска РФ обстреливают из минометов и ствольной артиллерии позиции ВСУ, а также районы населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях российские войска ведут оборону. Совершают обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, по районам населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площадка Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий. Совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Раздолов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ ведет оборонительные действия. Зафиксированы российские обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Из ствольной и реактивной артиллерии российские военные обстреляли населенные пункты Антоновка, Берислав, Громадские, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаровка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, также войска РФ ведут позиционную оборону, усовершенствуют логистические обеспечения передовых подразделений и улучшают фортификационное оборудование позиций по указанным направлениям.