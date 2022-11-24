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Джек Уэзерфорд: «Монголия — эпицентр мировой истории, родина Чингисхана»

CentralAsia (MNG) -  С благодарственной речью выступил Джек Уэзерфорд, ученый из США, награжденный высшей государственной наградой Монголии и Орденом «Чингисхан» по распоряжению Президента Монголии. Вот его полная речь:

«Спасибо, господин Президент, уважаемые чиновники монгольского правительства.

Великие герои мировой истории всегда являются законодателями. Будда Шакьямуни оставил человечеству Дхарму, или Колесо Закона, а Конфуций создал и оставил потомкам гражданское право для регулирования семейных и государственных отношений.

Моисей оставил евреям Божий закон. Иисус распространил закон для всех народов, а с пророком Мухаммедом закончилась эра великих законодателей.

Чингисхан не изобретал новую религию. Но по указу Вечного Неба Он даровал свободу всем религиям. Чингисхан объединил все религии по отдельности и был всего лишь перстом божьей руки, сделал их единым целым и установил мир во всем мире, о чем и есть общая мечта человечества. Мир все еще борется за достижение этой цели.

Мы вступаем в наш девятый век, стремясь к осуществлению закона Чингисхана и мечте об установлении великого Pax Мongolica ( «монгольский мир»). Девять — это число, олицетворяющее великий символизм. Я верю, что в этом столетии монголы смогут проложить путь к осуществлению мечты Чингисхана и помочь матери-земле.

Монголия — эпицентр мировой истории, родина Чингисхана, и вы — хранители этой истории и наследия. Я считаю за честь быть причастным к этому великому делу.

Когда я впервые приезжал в Монголию, когда летел над равнинами Хэнтий, я думал о том, так выглядела как сегодня, эта земля, когда Мать Өулэн в то зимнее утро родила своего любимого сына.

Я сидел и думал, что мать Өулэн встречала сына хадагом с белым снегом в горах, вечным голубым небом и холмами Монголии.

Я молюсь, чтобы золотое сияние Вечного Синего Неба вечно сияло над святым народом Чингисхана.

Мне так мила и сердцу так нужна,

Монголия – прекрасная страна!

Это родина Чингисхана!»

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