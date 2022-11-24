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Видео гибели звезды советского кино Евгения Урбанского в Узбекистане найдено спустя 57 лет
Евгений Урбанский в роли Алексея Астахова в фильме "Чистое небо".
Евгений Урбанский в роли Алексея Астахова в фильме "Чистое небо".

CentralAsia (UZ) -  На киностудии «Мосфильм» обнаружено видео гибели звезды советского кино, заслуженного артиста РСФСР Евгения Урбанского, сообщается на сайте киностудии.

Урбанскому было 33 года, когда он погиб в автокатастрофе. Это случилось в ноябре 1965 года на съемках фильма «Директор». Трагическая смерть популярнейшего актера за десятилетия успела обрасти массой слухов, домыслов и самых невероятных версий.

Часть съемок картины проходила в Узбекистане - в 40 км от Бухары. 5 ноября снималась сцена проезда автоколонны по пескам. Во время съемки актер вместе с каскадером, находившимся за рулем, ехал в машине с открытым верхом. Их автомобиль по сюжету должен был через барханы обогнать колонну. Сложный трюк с прыжком через бархан и стал причиной гибели Урбанского.

Уникальную кинопленку с записью последних минут жизни актера нашли на киностудии во время масштабных инспекций служебных помещений. В одном из них и находилась коробка с 70-мм негативом. На нем были пометки: «Весьма важно!» и «Урбанский». Негатив содержал рабочие моменты съемок «Директора». В том числе - четыре дубля той самой сцены. Последний дубль стал роковым: машина перевернулась.

Урбанский получил тяжелые травмы - в их числе перелом свода черепа. Артист скончался в больнице.

Евгений Урбанский — советский актер театра и кино, наиболее известный по ролям в кинофильмах «Коммунист» и «Чистое небо».

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