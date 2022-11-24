Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи идиотом. Сеул дал ответ

Ким Ё Чжон

CentralAsia (CA) - Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, назвав их идиотами. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Таким образом она отреагировала на слова властей Южной Кореи, которые назвали пуски ракет КНДР провокацией и начали настаивать на введении дополнительных санкций против Пхеньяна. По данным агентства, Ким Ё Чжон назвала Сеул «верным псом» Вашингтона.

Сестра северокорейского лидера отметила, что в данном вопросе Южная Корея лишь поддержала США, которые заговорили о «независимых санкциях» против КНДР. «Этот отвратительный акт еще яснее показывает, что южнокорейская группировка является «верным псом» и марионеткой США», — заявила Ким Ё Чжон. — «Я удивлена, почему граждане Южной Кореи все еще остаются пассивными наблюдателями за подобными действиями «правительства» Юн Сок Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать опасную ситуацию».

В свою очередь, Министерство объединения Южной Кореи раскритиковало заявление Ким Ё Чжон в отношении сеульских властей.

«Мы считаем очень прискорбным то, что Ким Ё Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня приличия»,— говорится в заявлении министерства объединения Южной Кореи (цитата по Yonhap).

Власти Сеула также осудили «попытку разжечь антиправительственную борьбу» среди населения Южной Кореи. «Ни один человек в нашей стране не поддастся на такую попытку»,— добавило ведомство.