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Китай установил суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19

CentralAsia (CA) -  Вчера, 23 ноября, в Китае медики выявили 31 656 случаев заражения коронавирусом, 87% из которых — бессимптомные. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии. В китайском городе Чжэнчжоу объявлен локдаун из-за роста заболеваемости, следует из отчета на сайте Госкомитета по делам здравоохранения КНР.

Предыдущий суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 был зафиксирован 14 апреля — 29 411 случаев. Всего за время пандемии в Китае было зафиксировано 297 516 случаев заражения коронавирусом, 5232 человека скончались.

По данным Reuters, в Пекине закрылись все парки и музеи, Шанхай ввел обязательное тестирование для всех въезжающих из других регионов, а также трехдневный карантин в изоляции. Власти Уханя призвали жителей не ходить никуда, кроме дома и работы. Под различными ограничениями и локдаунами оказались населенные пункты, которые обеспечивают 20% ВВП Китая. Неделю назад этот показатель составлял 15 %.

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