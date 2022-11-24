В Таджикистане решили праздновать День защитников государственных секретов

CentralAsia (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана рассмотрела проект изменений в закон «О праздничных днях» и дополнила его новым праздником — «Днем работников сферы защиты государственных секретов». Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Праздник в Таджикистане будут отмечать ежегодно 6 мая.

«Установление Дня работников сферы защиты государственных секретов даст возможность десяткам тысяч работников различных сфер, непосредственно имеющих дело со сведениями, содержащими государственную тайну, отметить свой профессиональный праздник, обсудить и каждый год решать насущные вопросы этой сферы», — говорится в сообщении.

Ранее правительство Таджикистана поручило утвердить Госпрограмму по усилению защиты государственных секретов и технической защиты информации в стране на 2022 — 2026 годы, в том числе создать Межведомственную комиссию по вопросам защиты государственных секретов. На выполнение этих мероприятий планируется направить из госбюджета и других источников около 15,6 млн сомони ($1,5 млн).

День работников сферы защиты государственных секретов — 86-й по счету официальный праздник в Таджикистане согласно законодательству.

Помимо Дня защитников госсекретов в Таджикистане на официальном уровне также отмечают дни геологов, энергетиков и мигрантов. Между тем, из 86 праздничных дней году лишь девять являются выходными:

1 января — Новый год;

8 марта — День Матери;

21-24 марта — Международный праздник Навруз;

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне;

27 июня — День Национального единства;

9 сентября — День Государственной независимости Республики Таджикистан;

6 ноября — День Конституции Республики Таджикистан;

Дни праздников Рамазон (Рамадан) и Курбон, которые ежегодно устанавливаются уполномоченным органом по религии.

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