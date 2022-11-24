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Два дня под завалами: 5-летнего мальчика спасли после землетрясения в Индонезии (видео)
Предыстория: В Индонезии около 46 человек погибли в результате землетрясения

CentralAsia (CA) -  5-летний мальчик по имени Азка Маулан Малик был извлечен живым из-под обломков дома, где он находился более двух дней после землетрясения в Индонезии, передает Jakarta Post.

Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщило, что спасатели сумели вытащить Азка из-под завалов одного из жилых домов в деревне Награк. Это произошло спустя два дня после начала землетрясения. Мальчика спас матрас. На кадрах запечатлен момент, когда его нашла спасательная команда.

По данным агентства, мальчика обнаружили рядом с телом его бабушки. По сообщениям местных СМИ, Азка сейчас находится на лечении в больнице Чианджура.

По данным СМИ, его мать погибла в результате землетрясения, и ее тело было найдено за несколько часов до спасения Азки.

Мощное землетрясение произошло 21 ноября в провинции Западная Ява. Эпицентр располагался в 74 км к юго-востоку от столицы страны Джакарты, очаг залегал на глубине 5 км.

Cогласно последним данным, число погибших в результате землетрясения возросло до 271 человека, более трети подтвержденных погибших - дети. Около 2043 человек получили ранения и 61 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. Пропавшими без вести остаются 40 человек.

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