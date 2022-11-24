Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

CentralAsia (CA) - Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Пропаганда будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда педофилии и смены пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!» — прокомментировал решение Володин.

Штрафы для граждан за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста составят от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. (максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете).

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф для граждан составит от 200 тыс. до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб.

В случае распространения среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, граждане заплатят от 50 тыс. до 200 тыс. руб., юрлица — до 4 млн руб.

Иностранным гражданам за подобные нарушения будет грозить депортация.

Кроме того, в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым подлежит ограничению.

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).