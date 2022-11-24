ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе «Южный поток»

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CentralAsia (CA) - Российские силовики предотвратили теракт на газпропроводе, «по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», сообщили в ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы задержали граждан России, причастных к подготовке теракта. «Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области», — говорится в сообщении ФСБ. В связи с этим возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.

ФСБ в своем релизе называет газопровод, где предотвратили теракт, «Южным потоком», однако проект по строительству такого газопровода так и не был реализован.

«Южный поток» — нереализованный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Вместо него из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции был проложен «Турецкий поток». Вместе с построенным в 2001 году «Голубым потоком», проложенный по дну Черного моря между Россией и Турцией, он образует «Южный коридор» — систему газопроводов, предназначенных для поставок газа в Турцию и Европу.