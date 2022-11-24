Назван главный цвет 2023 года

CentralAsia (CA) - Институт цвета WGSN & COLORO назвал главные оттенки грядущего 2023 года. Среди них: сочный красный, «солнечные часы» (охристо-желтый), «спокойный синий» и вердигри (зеленый, тяготеющий к синему). Ну а ключевой оттенок — «цифровая лаванда». Он ассоциируется с заботой о себе, спокойствием и безмятежностью.

WGSN & COLORO прогнозирует, что визуальный лечебный эффект оттенка «цифровая лаванда» сделает его приоритетным в области товаров для здоровья и ухода за собой. Вполне возможно, его возьмут на вооружение и производители бытовой техники и освещения.

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Руководитель отдела контента Coloro Джоанн Томас, считает, что в новом году «мы увидим стремление к равновесию между насыщенными, стимулирующими яркими цветами и ненавязчивыми, бледными оттенками».