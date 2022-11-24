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Пашинян заявил о сигналах Путина по восстановлению дороги в Азербайджан
премьер-министр Армении Никол Пашинян
премьер-министр Армении Никол Пашинян

CentralAsia (CA) -  Ереван получил «определенные сигналы или сообщения» от российского президента Владимира Путина по восстановлению железной дороги между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства передает Aysor.

«Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги, речь о дороге Горадиз — Мегри — Ордубад — Садарак — Ерасх», — пояснил премьер.

Пашинян отметил, что эту информацию еще следует подтвердить и зафиксировать, «учитывая предыдущий горький опыт». «Хорошо то, что у нас не будет проблем с финансовыми возможностями», сказал он, поскольку в ближайшее время Еревану могут потребоваться большие инвестиции для восстановления железной дороги.

«Это проект, к которому во всех случаях международные партнеры проявят большой интерес», — указал армянский премьер.

Договоренность о восстановлении железной дороги была достигнута во время обсуждений в трехсторонней рабочей группе Армения — Азербайджан — Россия по транспортной разблокировке региона, рассказал Пашинян в декабре прошлого года. Он указал, что в ноябре было подписано соответствующее соглашение в Сочи, а во время встречи при посредничества главы Евросовета Шарля Мишеля «все это было, по сути, зафиксировано».

В конце ноября армянский премьер обвинил азербайджанскую сторону в нарушении договоренностей. «Через несколько дней [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сам отказался подписать документ, подтверждающий соглашение. Я официально заявляю, что готов и сегодня подписать документ, подтверждающий это соглашение», — заверил Пашинян.

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