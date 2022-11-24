В Ереване Рахмон в очередной раз отметил важность укрепления границ с Афганистаном

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване снова коснулся вопроса безопасности границ с Афганистаном. Об этом он говорил 23 ноября, передает пресс-служба президента РТ.

Во время обсуждения актуальных вопросов международной и региональной безопасности, он ещё раз отметил важность усиления охраны таджикско-афганской государственной границы, как южной границы региона ОДКБ.

Других подробностей его выступления в этом контексте не сообщается.

По сообщению пресс-службы, Эмомали Рахмон, подводя итоги председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, выразил благодарность премьер-министру этой страны Николу Пашиняну за организацию на высоком уровне работы заседания и выполнения работ в период председательства.

По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ были приняты ряд документов.

Между тем, как сообщают СМИ России, Пашинян в ходе совета заявил, что участникам встречи не удалось согласовать два итоговых документа.

«Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку», - сказал Пашинян на открытии сессии ОДКБ в расширенном составе.

Армения не стала подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, а также проект решения о помощи Еревану в связи с Карабахским конфликтом. «Фактически премьер Пашинян выступил с демаршем, объявив, что участие страны в организации не спасло ее от агрессии со стороны Азербайджана – который в ОДКБ не входит», - сообщает «Газета.Ru».

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал представителей СМИ о результатах состоявшейся сессии Совета коллективной безопасности.

Он отметил, что главной целью ОДКБ в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. «При этом приоритет в деятельности ОДКБ по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам», - сказал Станислав Зась.

Во исполнение Плана развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2021 – 2025 годы было подписано решение об оснащении Миротворческих сил ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой.

Также принято решение о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Утверждена его типовая структура и штат, определены задачи, порядок комплектования, оснащения вооружением, военной и специальной техникой.

Учитывая результаты коллективных действий государств – членов ОДКБ по противодействию вызовам и угрозам безопасности, возросшие террористические угрозы, подписано Решение СКБ о придании комплексу оперативно-профилактических мероприятий «Наемник» статуса региональной антитеррористической операции постоянного действия.

Был утвержден Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2023 год.

Председательство в ОДКБ перешло Беларуссии.

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