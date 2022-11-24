Первый блэкаут. Украина пережила самые масштабные отключения света. Что происходит? - «Страна.ua»

CentralAsia (CA) - Вчера, 23 ноября Россия нанесла очередной удар по украинской энергосистеме. Последствия оказались наиболее тяжелыми с момента атак по критической инфраструктуре. Без света остались целые регионы. По состоянию на вечер полностью без электричества было 11 областей Украины, - заявил президент Владимир Зеленский. Также отключились все работающие отечественные АЭС - Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая. Их обещают запустить сегодня к вечеру, пишет «Страна.ua».

Энергетики начали понемногу подключать регионы. Но ситуация остается тяжёлой.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что это - классический блэкаут.

«Это - классический блэкаут. Система передачи электроэнергии была нарушена, и потребители не могли ее принимать. Следовательно, АЭС не имеют возможности передавать вырабатываемое электричество, а ТЭС не могут работать, как как это маневренная генерация, которая функционирует в паре с базовой - атомными станциями", — говорит Корольчук.

По его словам, самая сложная ситуация - в центрально-восточной энергосистеме, от которой питается в том числе столичный регион.

«В западной энергосистеме дела обстоят лучше, так как, во-первых, там более мощные сети, ориентированные на экспорт, во-вторых, ниже потребление», — добавил эксперт.

Блэкаут в Украине подтвердил и глава Минэнерго Герман Галущенко.

«Страна.ua» разбиралась, что происходит с украинской энергосистемой, и когда Украина сможет выбраться из «блэкаута».

Посыпалось все, даже атомка

Вчера Украина снова пережила мощную атаку по энергосистеме.

Удары были по ключевым регионам, зафиксированы прилеты по объектам критической инфраструктуры. Буквально сразу же пропал свет во Львове, Днепре, Харькове, Киеве и многих других городах. В ряде населенных пунктов пропали вода и отопление, а также наблюдались проблемы со связью.

Причем, к примеру, в Киеве, отключились даже те объекты, которые ранее практически никогда не испытывали перебоев со светом. К примеру, на столичной Оболони пропал свет в домах, подключенных к одной линии с местным роддомом.

На киевских заправках выстроились огромные очереди, за бензином с канистрами приехали жители ближайшего пригорода - запасаться топливом для генераторов. На многих АЗС можно было рассчитаться только наличкой — банковские карты не принимали.

Но главным ЧП после сегодняшних атак стало отключение всех работающих АЭС — Южно-Украинской, Хмельницкой, Ривненской. Прецедент с отключением атомной генерации был и после предыдущей атаки, неделю назад. Но тогда отключались отдельные блоки Ривненской и Хмельницкой АЭС. Генерация упала до 10 МВт, а под конец недели ее удалось нагнать до 13 МВт.

В этот же раз — отрубилась сразу вся атомка.

В «Энергоатоме» сообщили, что из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки были автоматически отключены. «Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему. В режим полного блэкаута перешла Запорожская АЭС».

Минэнерго отчитался, что все АЭС Украины, большинство ТЭС и ГЭС были сегодня обесточены. Без электроэнергии осталось подавляющее большинство потребителей.

Атомные станции начнут работать сегодня к вечеру, - заявил министр энергетики Герман Галущенко. И тогда же должен сократиться дефицит электроэнергии.

«При этом в тактике ракетных атак особых изменений не было - били по одним и тем же объектам, в основном, по системе передачи - подстанциям и трансформаторам. Не все еще успели отремонтировать после предыдущих прилетов, а новые удары только усугубили ситуацию», — говорит Корольчук.

Поэтому повреждения оказались более серьезными, чем в прошлые разы, а отключения - более масштабными. То есть, сработал «накопительный эффект» плюс - не хватает оборудования для ремонта, хотя его активно завозят в страну.

«Мы сейчас наблюдаем классический блэкаут. Атомной генерации попросту некуда и некому передавать электроэнергию — из-за повреждений подстанций потребление резко обвалилось. Поэтому на АЭС сработали аварийные системы, отключившие блоки», — пояснил нам Корольчук.

О блэкауте сегодня с утра сказал и Галущенко.

«Вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов. В 4:00 удалось объединить энергетическую систему (то есть, она была «разбита» на отдельные энергоострова. О цели врага разбить нашу энергосистему на отдельные «островки», которые менее устойчивые, чем объединенная энергосистема, эксперты говорили уже давно), критические объекты инфраструктуры удалось запитать. Соответственно, мы будем увеличивать объемы», - пояснил Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По мнению руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, о блэкауте пока говорить все же рано.

«Блэкаут сейчас разве что в Херсоне. Блэкаут - это системная авария с хаотичными отключениями потребителей, остановить которую не удается в течение от суток и дольше. У нас же ситуация в энергосистеме, хоть и сложна, но контролируемая - идут аварийные экстренные отключения потребителей», - говорит эксперт.

Он сказал, что разрушения подстанций привели к изменению напряжения и частоты в сети, что запустило срабатывание автоматики на АЭС.

«Сами блоки на атомных станциях - в полном порядке, с них просто не снимается электроэнергия. Можно провести аналогию, к примеру, с авто, когда двигатель запущен, но коробка стоит на нейтральной передаче, все работает, но машина не двигается», — пояснил Рябцев.

«Предел ремонтных возможностей»

Главный вопрос - как быстро удастся восстановить энергоснабжение.

Вчера под вечер оно уже частично начало постепенно восстанавливаться. Но не у всех и не до конца. В том же Киеве, как сказал Кличко, по состоянию на утро, 70% города - без электричества.

То есть, восстановление энергоснабжения происходит не так быстро, как в прошлые разы.

Ситуация усугубляется тем, что на улице достаточно прохладно, и здания без отопления быстро остывают. К счастью, больших морозов пока нет, поэтому ситуация с отоплением не критическая. По крайней мере, нет угрозы размерзания системы.

Эксперт энергорынка Олег Попенко заявил, что «если на улице минус пять, через сутки уже нужно сливать воду, и перезапустить систему не так просто».

«Когда в городе нет воды, не нужно сливать воду с батарей. На котельных есть небольшой запас воды, если он закончится, остановится вся котельная», — предупредил горожан глава Староконстантиновского КП «Тепловик» (Хмельницкая область) Александр Душенко.

Есть риски также для критических объектов, в частности, больниц.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе в одной из больниц генератор может работать только 10 часов.

«В Одессе в одной из больниц генератор может работать только 10 часов. Врачи готовят мешки амбу. Это такой аппарат, чтобы вручную качать легкие. В больнице есть дети, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как прекратит работать генератор - аппараты отключатся, и поэтому нужно будет вручную качать легкие», - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Позже он написал, что в больницу еще подвезли генераторы.

Корольчук отметил, что с каждым разом ликвидировать повреждения становится все сложнее, они становятся лавинообразными.

«Пока непонятно, где граница ремонтных возможностей, особенно, если удары по нашей энергосистеме продолжатся. Мы не знаем, как изменились цели врага. Сначала считалось, что удары по нашей энергосистеме - это принуждение к переговорам. Но, вполне возможно, идет ставка на более серьезные повреждения нашей энергосистемы, и тактика ударов в этом случае может меняться», — отметил Корольчук.

Попенко заявил, что «ситуация выглядит так, как будто враг добивает то, что наши энергетики восстанавливают. Но с каждым разом делать это все сложнее и сложнее, так как во многих случаях требуется фактически замена подстанций, а не отдельных составляющих. Поэтому сроки возобновления энергоснабжения постоянно увеличиваются».

Впрочем, по мнению Рябцева, запас прочности у украинской энергосистемы еще есть. И пока энергетикам удается проводить восстановительные работы.

«Ремонты и восстановления системы - это единственно возможный выход на сегодня. Это, по крайней мере, намного реалистичнее, чем готовить какие-то эвакуации населения непонятно куда», — считает эксперт.

Корольчук сказал, что «самый плохой сценарий - если электроэнергии не будет несколько дней, особенно, если ударят морозы. В таком случае есть угроза для с системы теплоснабжения, и людям придется самим решать вопрос выезда, чтобы не замерзнуть».

В «Укрэнерго» заявили, что имеют свой четкий план на случай массированных атак, и реализуют его.

Однако, как уже писало издание, есть большие проблемы с поставкой оборудования. Его нет в достаточном количестве даже в Европе, отмечают западные СМИ.

Поэтому есть риск, что при последующих ударах «накопительный эффект» будет усиливаться. Особенно, если массовые отключения света, воды и отопления совпадут с сильными морозами.