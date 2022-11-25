Китай последовательно примет кубинских, монгольских и лаосских лидеров, — Global Times

CentralAsia (MNG) - Привлечение мудрости развития, идеал международных отношений проявляется в дипломатическом вихре, — пишет Global Times — китайская ежедневная газета, таблоид. Специализируется на освещении международных событий. Структурное подразделение газеты «Жэньминь жибао».

В рамках третьей волны дипломатической деятельности после того, как Китай успешно завершил 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), на этой неделе страна примет с визитом президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а на следующей неделе примет президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и президента Лаоса Тонглуна Сисулита.

По сообщению Financial Times, председатель Европейского совета Шарль Мишель также посетит Китай на следующей неделе, а официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил в четверг на обычной пресс-конференции, что Китай сообщит соответствующую информацию в установленном порядке.

Предыдущие две волны были визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию с 14 по 19 ноября для участия в саммите G20 и встречах АТЭС, где он также провел бурную серию двусторонних встреч лицом к лицу с несколькими другими лидерами, и предыдущие интенсивные визиты выступили генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и канцлер Германии Олаф Шольц.

Частые визиты лидеров из стран, расположенных на разных континентах, с разными политическими системами и путями развития, были восприняты наблюдателями как свидетельство того, что экономический рост Китая приносит пользу не только его собственному народу, но и предоставляет мудрость развития и возможности сотрудничества для других стран.

Это свидетельствует о том, что Китай готов стремиться к совместному процветанию с большим количеством стран, независимо от их географического положения, политической системы и стадии развития, чтобы вместе строить сообщество общего будущего для человечества.

Диас-Канель, который также является первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай до субботы.Диас-Канель стал первым главой государства Латинской Америки и Карибского бассейна, посетившим Китай после 20-го съезда КПК.

Мао сказал на очередном брифинге для прессы в понедельник, что считается, что визит Диас-Канеля придаст импульс двусторонним отношениям и укрепит традиционную дружбу и сотрудничество двух стран, — сказал Мао.

Китай и Куба являются «хорошими друзьями, хорошими товарищами и хорошими братьями», которые вместе борются против гегемонии, односторонних действий и протекционизма и сотрудничают в области торговли, медицинских и культурных обменов, сказал Global Times Пан Дэн, исполнительный директор Юридического центра региона Латинской Америки и Карибского бассейна Китайского университета политических наук и права.

Визиты соседей

После Диас-Канеля президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит Китай 27 и 28 ноября. Си проведет официальные переговоры с Хурэлсухом, и два президента совместно станут свидетелями подписания документов о сотрудничестве, — сообщает министерство иностранных дел Китая.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу также встретятся с Хурэлсухом.

По словам аналитиков, обмены на высоком уровне, вероятно, будут охватывать такие острые международные вопросы, как российско-украинский конфликт, и совместный ответ на сложную геополитическую ситуацию.

Аналитики отмечают, что рынок, капитал и технологии Китая в значительной степени дополняют ресурсные преимущества Монголии, и две страны также обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в рамках предложенной Китаем инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), считают аналитики, поскольку Монголия может стать важным транзитным узлом на маршруте.

О визите президента Лаоса Тонглуна, который также является генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, с 29 ноября по 1 декабря сообщил в четверг Международный отдел ЦК КПК.

Сюй Липин, директор Центра исследований Юго-Восточной Азии Китайской академии социальных наук, заявил в четверг Global Times, что Китай и Лаос намерены углубить свое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество. Лаос является одной из первых стран, построивших двустороннее сообщество общего будущего с Китаем, и такой курс двусторонних отношений предполагает, что две страны разделяют схожую позицию по стратегическим вопросам, имеют высокий уровень взаимного доверия и имеют близкие взгляды на многие вопросы, связанные с внутренним ростом, региональным и глобальным процветанием, отметили эксперты.

Пан Дэн, сославшись на многолетнюю борьбу Кубы за развитие и улучшение условий жизни для своего народа, подчеркнул резкий контраст между подходом Китая и подходом США «разорить соседа».

Когда Китай прилагает усилия для достижения совместного процветания и осуществления сотрудничества независимо от систем и идеологий партнеров, США ведут ценностную войну против того, что Вашингтон считает соперничеством, причем Куба является одной из жертв, привязывают союзников к колеснице США, используя «карта идеологии» и в последнем примере заставляет ЕС истекать кровью.Он также захватывает своих соседей, чтобы собрать козыри в геополитической игре, в которой доминируют США, жертвуя развитием всей Латинской Америки, уточнил Пан, — передает Global Times.

Довольно холодная реакция АСЕАН на региональную стратегию США и возрождение левых правительств в Латинской Америке продемонстрировали, что все больше и больше стран устали от блоковой конфронтации под руководством США, односторонних действий и гегемонистского принуждения, поскольку только сотрудничество может помочь миру преодолеть обозреватели отмечают вялое восстановление экономики и геополитическую нестабильность, — пишет Global Times.

Не один в пути

Вьетнам, Куба и Лаос — все социалистические страны. Сюй сказал, что в сложной и быстро меняющейся международной ситуации вопрос о том, куда должен идти социализм и как мы его доберемся, становится общим для всех нас. «Китай изучает ответ, основываясь на собственном опыте, и внес теоретические новшества на только что завершившемся 20-м съезде КПК».

Сюй отметил, что перед лицом беспрецедентных изменений для социалистических стран важно расширять обмен мнениями о социалистических теориях и практиках, продолжать совершенствовать возможности управления и объединять усилия на международной арене для коллективного социалистического дела.

Путь модернизации Китая, от потрепанной войной аграрной страны в 1949 году до среднезажиточного во всех отношениях общества сегодня, на столетие КПК, и дальнейшая цель превращения Китая в великую социалистическую во всех отношениях современную страну и содействие омоложению китайской нации на всех фронтах была четко намечена на ключевом съезде.

Аналитики говорят, что китайская мудрость социалистической модернизации, как мы надеемся, вдохновит больше товарищей на выработку подхода к развитию, адаптированного к их собственным реалиям, и китайский идеал международных отношений нового типа, выработанный в его недавней дипломатической активности, все больше стран с различными национальными условиями, политическими системами и этапами развития принимают ее.

авторы: Чжан Хань и Ван Хэнъи

перевод: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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