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Второй тур чемпионата Азии по баскетболу пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) -  По данным Монгольской баскетбольной ассоциации, Монголия примет второй предварительный раунд чемпионата Азии по баскетболу 2025 года.

Матчи группы «D» предварительного раунда чемпионата Азии по баскетболу 2025 года прошли на «UG Arena» в Улан-Баторе, столице Монголии. Соревнования длились пять дней, в них приняли участие спортсмены из Монголии, Таиланда, Малайзии, Таиты и Вьетнама, и сборная Монголии вышла во второй раунд, победив команды Малайзии, Таити и Вьетнама.

Баскетбольная ассоциация Монголии направила в ФИБА запрос на организацию FIBA Asia Cup 2025-Pre Qualifier-Second Round. В результате было официально объявлено о предоставлении права на проведение турнира 24-26 февраля 2023 года в Улан-Баторе, столице Монголии.

Во втором туре сыграют сборные Монголии, Таиланда, Малайзии, Гуама, Гонконга и Сингапура, а лучшая четверка выйдет в предварительный раунд чемпионата Азии.

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