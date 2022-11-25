Сегодня в Монголии открывается новая железнодорожная линия Зуунбаян — Ханги

CentralAsia (MNG) - Открытие новой железнодорожной линии «Зуунбаян — Ханги» протяженностью 226,9 км, реализуемой правительством, состоится 25 ноября.

Железная дорога «Зуунбаян — Ханги» – колеей 1520 мм, грузоподъемностью 25 тонн, с щебеночной засыпкой, с железобетонным основанием, с 3 классом сигнализации, с централизацией и блокировкой.

По мнению правительства, при вводе в эксплуатацию этой новой железной дороги будут достигнуты следующие результаты. Это включает в себя:

Экспорт грузов увеличится резко или на 30%,

Возможность железнодорожных перевозок, что позволит увеличить объем экспорта горнодобывающей продукции Центральной и Южной Гоби,

В рамках государственной политики возрождения будет создана новая надежная грузовая линия, а Монголия получит второй новый железнодорожный переезд на юге.

Увеличить объем транзитных грузов,

Расширение использования железнодорожной линии «Таван -Толгой — Зуунбаян»,

Создание новых связей в системе евро-азиатской экономической интеграции и инфраструктуры,

Обеспечение отечественных предприятий рабочими и строительными работами,

Повышение конкурентоспособности экспортного сырья и товаров Монголии на международном рынке, тем самым внося значительный вклад в экономику Монголии,

Станет одно из основных условий скорейшей реализации решения совместного совета Монголии и Китая о сотрудничестве в области минеральных ресурсов, энергетики и инфраструктуры,

Это важная часть реализации инициативы Президента Монголии «Транзитная Монголия».

Таким образом, созданы условия для начала экспорта угля из Монголии в Китай по новой железной дороге протяженностью 226,9 км по главной дороге в направлении «Зуунбаян — Ханги».

Компания заказала в общей сложности 8 новых магистральных локомотивов и 3000 грузовых вагонов для этой экспортной перевозки, и в настоящее время прибыло 300 вагонов для погрузки сыпучих материалов и контейнеров, которые используются для строительных грузов.

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