экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сегодня в Монголии открывается новая железнодорожная линия Зуунбаян — Ханги

CentralAsia (MNG) -  Открытие новой железнодорожной линии «Зуунбаян — Ханги» протяженностью 226,9 км, реализуемой правительством, состоится 25 ноября.

Железная дорога «Зуунбаян — Ханги» – колеей 1520 мм, грузоподъемностью 25 тонн, с щебеночной засыпкой, с железобетонным основанием, с 3 классом сигнализации, с централизацией и блокировкой.

По мнению правительства, при вводе в эксплуатацию этой новой железной дороги будут достигнуты следующие результаты. Это включает в себя:

  • Экспорт грузов увеличится резко или на 30%,
  • Возможность железнодорожных перевозок, что позволит увеличить объем экспорта горнодобывающей продукции Центральной и Южной Гоби,
  • В рамках государственной политики возрождения будет создана новая надежная грузовая линия, а Монголия получит второй новый железнодорожный переезд на юге.
  • Увеличить объем транзитных грузов,
  • Расширение использования железнодорожной линии «Таван -Толгой — Зуунбаян»,
  • Создание новых связей в системе евро-азиатской экономической интеграции и инфраструктуры,
  • Обеспечение отечественных предприятий рабочими и строительными работами,
  • Повышение конкурентоспособности экспортного сырья и товаров Монголии на международном рынке, тем самым внося значительный вклад в экономику Монголии,
  • Станет одно из основных условий скорейшей реализации решения совместного совета Монголии и Китая о сотрудничестве в области минеральных ресурсов, энергетики и инфраструктуры,
  • Это важная часть реализации инициативы Президента Монголии «Транзитная Монголия».

Таким образом, созданы условия для начала экспорта угля из Монголии в Китай по новой железной дороге протяженностью 226,9 км по главной дороге в направлении «Зуунбаян — Ханги».

Компания заказала в общей сложности 8 новых магистральных локомотивов и 3000 грузовых вагонов для этой экспортной перевозки, и в настоящее время прибыло 300 вагонов для погрузки сыпучих материалов и контейнеров, которые используются для строительных грузов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Назван главный цвет 2023 года
  • Токаев призвал совместно искать формулу мира для конфликта в Украине
  • Китай установил суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com