CentralAsia (MNG) - Исследования наследия Чингисхана в мировой истории: в ознаменование 860-летия со дня рождения Чингисхана и Дня национальной гордости 23 ноября в Японо-Монгольском центре состоялась научная конференция «Эра Чингисхана».

В ходе конференции и дискуссий, организованных кафедрой истории и кафедрой монгольского языка и лингвистики Монгольского государственного университета (ГУМ), ученые подчеркнули необходимость изучения монголами наследия Чингисхана в мировой истории. Многие страны мира поддерживают исследования Чингисхана своей политикой. Особое внимание в Монголии уделяется сфере, одним из ярких свидетельств чего стал музей Чингисхана, созданный в 2022 году.

В ходе обсуждения к.т.н. П.Дэлгэржаргал кафедры истории ГУМ выступил с докладом «Эра Чингисхана».

В своем выступлении он подчеркнул: «Многое еще предстоит сделать для изучения и популяризации наследия Чингисхана. Настоятельно необходимо изложить правду о Чингисхане и Монгольской империи, которая в мировой истории часто искажалась. В последнее время новые теоретические и практические подходы, погруженные в социальные науки, позволяют положительно оценить роль кочевников в истории, что важно для положительного взгляда на роль Чингисхана в истории. Действительно, влияние Монгольской Империи Чингисхана на дело Всемирной истории огромно».

Б.Тувшинтөгс

Заведующий кафедрой монгольского языка и языкознания ГУМ д-р Б.Тувшинтөгс в своем выступлении на тему «Чингисхан и монгольский язык» подчеркнул, что изучение монгольского языка и многие страны Монгольской империи активно занимались разработкой словаря монгольского языка.

Свидетельством таких усилий является разработка различных словарей монгольского языка с иероглифическими и арабскими буквами и переписывание «Сокровенное сказание монголов» с помощью иероглифических букв.

Он продолжил: «Монгольская письменность используется в государственных делах с более чем 1000-летней историей, поскольку она известна наверняка. В 1246 году письмо Гуюг-хана папе Римскому было снабжено печатью Гуюг-хана монгольским письмом. Сегодня печать президента Монголии написана монгольским шрифтом. Восемьсот лет назад, когда монголы оккупировали мир и правили им, монгольский язык был так же популярен, как сегодня английский. Есть свидетельства того, что люди пытались выучить монгольский язык по монголо-арабскому и монголо-китайскому словарям. Поэтому одним из посланий, которые мы хотим донести до нашего общества посредством сегодняшней конференции, является побуждение нашей молодежи к изучению этой истории и, если возможно, к ее распространению и обогащению».

Г.Аюурзана

Модератор дискуссии, писатель и поэт Г.Аюурзана отметил: «Монгольская гордость больше связана с сохранением интеллектуальных достижений монголов той эпохи, а с передачей этого ценного наследия нашим будущим поколениям. Значение конференций, одну из которых мы сегодня проводим, как раз и заключается в распространении информационных знаний о том, что такое наследие необходимо поддерживать и сохранять».

На конференции также было решено, что кафедра истории и монгольского языка и исследований ГУМ организует эту конференцию ежегодно в День национальной гордости.

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