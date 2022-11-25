ФОТО: Девять белых бунчуков прошли на центральной площади в День национальной гордости

CentralAsia (MNG) - Национальный праздник в честь дня рождения основателя монгольской империи, названный Днем гордости Монголии, проходит в стране каждый год в первый день зимы по лунному календарю.

В 2022 году празднование юбилейной даты – 860 лет со дня рождения Чингисхана – продолжалось почти весь год. На основании научных исследований, проведенных группой ученых из Академии наук Монголии, было установлено, что Чингисхан родился 1-го числа первого месяца зимы в год Водяной лощади в третьем шестидесятилетии по лунному календарю, то есть в 1162 году.

Однако первый день зимы по лунному календарю выпадает каждый год на разные даты по традиционному григорианскому исчислению. Поэтому президент Ц.Элбэгдорж издал указ о ежегодном праздновании Дня гордости Монголии в честь дня рождения Чингисхана в соответствии с лунным календарем. В этот день в стране объявляется официальный выходной.

В 2022 году в Монголии первый день зимы пришелся на 24 ноября.

Конная гвардия начала в 07:00 по улан-баторскому времени торжественное поднятие государственного флага и водружение девяти белых бунчуков. Последние представляют собой древки, увенчанные волосами с грив белых коней со всей Монголии, что символизирует единство народа. Девять бунчуков служили во времена империи Чингисхана государственным гербом, а в современной Монголии являются государственным символом.

В сопровождении почетного караула на площадь Чингисхана был вынесен государственный символ Монголии – девятиножное знамя, хранящееся в госрезиденции (Девять белых бунчуков).

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