Монголия в плане платежных систем стала говорить на одном языке с мировой финансовой системой

CentralAsia (MNG) - Состоялось очередное заседание Национального совета платежной системы. Добро пожаловать в новую эру развития Национальной платежной системы Монголии!

Рост производительности в банковско-финансовом секторе напрямую влияет на все отрасли экономики.

Сегодня Национальная платежная экосистема была обновлена, чтобы снизить стоимость платежей, которые являются источником жизненной силы экономики Монголии, и предоставить равные, доступные и быстрые финансовые услуги каждому гражданину.

В результате проекта «Реформа платежной системы», реализованного Банком Монголии при поддержке Азиатского банка развития в сотрудничестве с банками, финтех-компаниями и всеми заинтересованными сторонами платежной системы, наша страна достигла мирового стандарта с точки зрения платежных систем и говорит на одном языке с мировой финансовой системой.

Роль национальной платежной экосистемы заключается в том, чтобы облегчить финансовую коммуникацию между заинтересованными сторонами безопасным, беспрепятственным, конфиденциальным, гибким и одноязычным способом. Поскольку заинтересованные стороны, такие как банковское дело, финтех, рынки капитала, государственные службы и бизнес-организации, имеют единую платежную экосистему, стоимость платежей снижается, а производительность финансового сектора повышается.

«Платежная система — это инфраструктура или экосистема, связанная с национальной безопасностью. Согласно Закону о центральном банке, Банк Монголии берет на себя двойную ответственность за развитие национальной платежной системы. При поддержке Азиатского банка развития Банк Монголии реализовал «Проект реформирования платежной системы» и внедрил решения для безопасных, быстрых и простых платежей заинтересованных сторон в экономике», — говорит Б.Лхагвасурэн /президент Банка Монголии/.

Б.Лхагвасурэн

«В рамках проекта внедрено множество важных стратегических систем и создана правовая и инфраструктурная экосистема.Национальная платежная экосистема принесет пользу гражданам и предприятиям через банковский и финансовый секторы. Для граждан карта ₮ теперь имеет чип с технологией EMV/NFC для дистанционного считывания и карту, соответствующую международным стандартам безопасности. Для предприятий есть возможность решать свои платежи с помощью общих финтех-компаний. Мы также представили новый тип пакета платежных переводов с использованием системы ACH для транзакций с небольшими суммами в режиме 24/7», , — сказал Э. Анар /Директор расчетного отдела Банка Монголии/.

Э. Анар

Проект «Реформа платежной системы» Монголии стартовал в 2016 году, а в 2017 году был принят Закон о национальной платежной системе, что оказало важную поддержку развитию современной банковской и финтех-индустрии.

В рамках этого проекта коммерческие банки стали выпускать карты ₮ с технологией EMV/NFC, при этом значительно увеличилась скорость государственных пособий и других транзакций, увеличилось количество безналичных платежей, а за счет сокращения скрытой экономики они начали внести реальный вклад в социальную экономику Монголии.

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